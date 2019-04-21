Политика В Украине открылись избирательные участки

2019-04-21 09:30 99

Голосование в ходе второго тура выборов президента Украины будет проходить с 08:00 до 20:00.

В Украине в воскресенье, 21 апреля начался второй тур выборов президента. С 08:00 до 20:00 избиратели могут отдать свои голоса за одного из двух кандидатов на пост главы государства.

Повторное голосование на выборах 2019 было назначено Центральной избирательной комиссией на основании результатов первого тура: тогда ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%). Поэтому 7 апреля, после оглашения официальных результатов выборов 2019, ЦИК объявил о проведении повторного голосования - в третье воскресенье со дня голосования в первом туре (21 апреля).

Во второй тур вышли два кандидата, набравшие максимальное количество голосов в первом туре - Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Сегодня к участию в выборах допускаются граждане, достигшие совершеннолетнего возраста. Для получения бюллетеня при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за границу, военный билет для военных).

Украинцы также имеют возможность голосовать не по месту регистрации, а в месте фактического пребывания. Однако для этого необходимо было предварительно (до 16 апреля) обратиться с соответствующим заявлением в органы Госреестра.

После 20:00 21 апреля избирательные комиссии на участках начнут обработку бюллетеней. По мере подсчета голосов данные будут обновляться на сайте Центральной избирательной комиссии.

Официальное объявление ЦИК результатов выборов 2019 должно состояться до 1 мая 2019. Протокол с итогами второго тура опубликуют в газетах Голос Украины и Урядовый курьер до 4 мая. Не позднее 3 июня 2019 года новоизбранный президент Украины вступит в свои полномочия.