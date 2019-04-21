Мир Французское следствие определило источник пожара в Нотр-Даме

2019-04-21 09:49 81

В субботу, 20 апреля, проанализировав видео любительской съемки и опросив свидетелей, французским следователям удалось определить, где начался пожар, причинивший колоссальный ущерб парижскому собору Нотр-Дам. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно источнику в правоохранительных органах, собор загорелся в центре крыши собора недалеко от основания сгоревшего шпиля.

Следствие детально изучает работу датчиков пожарной сигнализации, которые, очевидно, не сработали должным образом. К моменту обнаружения пожара высота огня составляла уже три метра, что помешало его быстрому тушению.

Работавшие в соборе сотрудники безопасности услышали первый сигнал тревоги 15 апреля в 18:15 и проверили предполагаемое место пожара, не обнаружив огня. Лишь в 18:43, после повторного сигнала тревоги, они поднялись наверх, где и обнаружили пожар.