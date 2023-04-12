Политика США "перевернут каждый камень", пока не найдут источник утечки секретных документов, - Остин

2023-04-12 20:27

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты будут расследовать недавнюю утечку секретных документов, пока не будет найден его источник.

Об этом сообщает The Guardian.

"Мы продолжим расследование и перевернем каждый камень, пока не найдем источник утечки и его масштабы", - подчеркнул глава Пентагона.

По данным издания, следователи работают над тем, чтобы определить, какое лицо или группа лиц могли иметь возможность и мотивы обнародовать отчеты разведки. Эти истоки могут стать самой разрушительной утечкой правительственной информации США с момента публикации тысяч документов на WikiLeaks в 2013 году.

По факту разглашения документов Министерство юстиции США открыло уголовное производство.

В Пентагоне сейчас оценивают потенциальное влияние утечки документов.