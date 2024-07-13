Политика У Макрона прокомментировали, как Украина может применять французское оружие

2024-07-13 16:30

 

Украина может использовать французское оружие для ударов по любым военным объектам в России, представляющим угрозу Украине, но не по Кремлю.

Об этом в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне заявил внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн.

"Украина может бить по российской территории французским оружием – об этом заявлялось публично", – отметил Бонн.

И сразу уточнил: "Но я имею в виду, мы сказали - учитывая тот факт, что россияне передвигают военные мощности к границе с Украиной с целью проникновения в Украину, необходимо и логично, чтобы украинцам было разрешено наносить удары по этим мощностям".

"Поэтому есть определенный нюанс, который заключается в том, что украинцы могут использовать то, что мы им даем, чтобы наносить удары по объектам, которые россияне мобилизуют, чтобы использовать для продолжения войны. Но это не значит, что они могут ударить завтра по Кремлю", - подчеркнул Бонн.

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Политика

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