Украина Вербное воскресенье-2019: суеверия, поверья и важные запреты

2019-04-21 09:52 204

Для Вербного воскресенья характерны свои особенности. В этой статье - история праздника, его атмосфера, обычаи и обряды. Узнайте, какие существуют народные традиции, суеверия и ритуалы? Зачем святить вербные веточки? Какие есть заговоры, гадания и поверья в этот день. Что можно делать и чего нельзя? Здесь представлены все подробности весеннего вербного торжества.

Посвятив в церкви веточки вербы и принеся их домой, нужно разложить их по всему дому. То есть важно, чтобы в каждой комнате и возле икон были ветви вербы. Их можно класть даже в изголовье кровати. Лучше всего, считается в народе, расставить их по пучку везде в доме.

Считается, что старые ветки стоит сжигать, потому что они вбирают в себя всю негативную энергию. И выбрасывать их просто так не стоит. Лучше всего сжечь и расставить новые веточки, чтобы в доме царила любовь и благодать. А хозяева были здоровыми и богатыми. А еще они будут оберегать дом от всего плохого: от града, пожара, наводнения. Сильный снег, дождь с градом, гроза с молнией или другие превратности погоды будут нипочем.

В народе считается, что срезать ветки вербы стоит в Лазареву субботу. В 2019 году это 20 апреля. То есть накануне Вербного воскресенья. Встречать праздник принято только в кругу родных и близких людей, не устраивая шумного застолья.

Ведь, несмотря на то, что православные отмечают праздник, - это еще время поста. Лучше всего, чтобы на столе в этот день были орехи из теста и постное печенье. Но рыба в этот день и красное вино разрешается. Печенье с орехами кушают не только домочадцы. Их дают даже домашним животным, чтобы они были плодовитыми и сильными.

А вот убирать в доме и работать категорически запрещено. Нельзя шить, стирать, мыть окна, вышивать, дрелить, сверлить, мыть полы и т.д. В этот день не нужно заниматься физическим трудом и усердствовать. Не забывайте и о том, что не стоит ругаться и сквернословить.

Издавна у украинцев существует следующий обычай в Вербное воскресенье. В этот день после освящения вербы в церкви нужно взять веточки и легонько похлестать ими своих детей, можно и друг друга, а также скотину, приговаривая при этом: «Не я б'ю – верба б'є, за тиждень - Великдень, недалечко червоне яєчко!»

Можно также сказать следующие слова: «Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, ще й багатий та щедрий, як наша плодюча земля!» или сказать на русском языке: «Не я бью - верба бьет, верба хлестает - бьет до слез».

В народе существует примета: вербные веточки нельзя срезать на дереве возле дупла. А также на вербах, которые растут рядом с кладбищем. К сожалению, сегодня большинство христиан, особенно из числа городских, не ходят сами за ветками вербы, а просто покупают их на стихийном рынке, даже не зная, где они были срезаны.

Для девушек, которые хотят поскорее выйти замуж, есть весьма простой способ осуществить свою мечту. Чтобы достичь желаемого, после освящения веточек вербы нужно ими девушку похлестать. И чем больше членов семьи это сделают, тем больше шансов на то, что парень или мужчина вскоре обратит на нее внимание, и пара поженится. Кстати, наши предки очень сильно верили в этот обряд.