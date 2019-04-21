Политика Второй тур выборов: явка избирателей приближается к 50%

2019-04-21 15:30 201

Голосование в самом разгаре, украинцы активно идет на избирательные участки

По состоянию на 15:00 явка в Украине на выборах президента во втором туре достигла почти 50%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Сейчас в Украине уже проголосовали 47,87% избирателей на 199 территориальных избирательных округах.

Как сообщали сегодня в Центризбиркоме, лидерами голосования являются Днепропетровская и Запорожская области, аутсайдеры – Закарпатская и Ивано-Франковская области. Читайте подробней, как проходит голосование в разных уголках страны.