Центральная избирательная комиссия обработала 90,25% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" ЦИК.
По результатам подсчетов протоколов на данное время, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, голоса за него отдали 73,18% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,49% граждан.
2,32% бюллетеней признаны недействительными.
Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%. Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области.
Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Порошенко признал свое поражение. Мировые лидеры начали поздравлять Зеленского с победой.