Политика ОБНОВЛЯЕТСЯ Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует во втором туре - ЦИК обработал более 90% протоколов

2019-04-22 08:10 132

Центральная избирательная комиссия обработала 90,25% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" ЦИК.

По результатам подсчетов протоколов на данное время, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, голоса за него отдали 73,18% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,49% граждан.

2,32% бюллетеней признаны недействительными.

Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%. Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Порошенко признал свое поражение. Мировые лидеры начали поздравлять Зеленского с победой.

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Политика

ОБНОВЛЯЕТСЯ Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует во втором туре - ЦИК обработал более 90% протоколов 2019-04-22 08:10 132
Кто из европейских лидеров первым поздравил Владимира Зеленского 2019-04-21 23:45 600
Победа Зеленского: когда пройдет инаугурация 2019-04-21 22:33 672
ОНЛАЙН Результаты второго тура выборов – кто стал президентом Украины 2019-04-21 20:00 873

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ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:10 Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует во втором туре - ЦИК обработал более 90% протоколов
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