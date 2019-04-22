Политика ОБНОВЛЯЕТСЯ Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует во втором туре - ЦИК обработал более 90% протоколов

2019-04-22 08:10 132

Центральная избирательная комиссия обработала 90,25% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло информационной системы "Выборы" ЦИК.

По результатам подсчетов протоколов на данное время, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, голоса за него отдали 73,18% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,49% граждан.

2,32% бюллетеней признаны недействительными.

Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%. Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Порошенко признал свое поражение. Мировые лидеры начали поздравлять Зеленского с победой.