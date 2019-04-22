Политика Стала известна реальная причина ночного звонка Трампа Зеленскому

2019-04-22 13:15 330

Как сообщил в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, американский лидер Дональд Трамп позвонил шоумену Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на выборах президента.

"Президент Трамп звонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах", – написал он.

Волкер также назвал голосование мирным и демократичным. "Мы продолжим поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии", – добавил спецпредставитель США.

Напомним, ранее стало известно, что разговор между Зеленским и Трампом состоялся на инициативе Белого дома. Зеленского также еще до официального объявления результатов выборов поздравило посольство США в Украине.

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