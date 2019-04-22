Украина Порошенко набрал больше голосов, чем Зеленский только во Львовской области

2019-04-22 08:39 276

Петр Порошенко во втором туре выборов победил Зеленского только в одной области. Такие данные публикует ЦИК.

Больше всего голосов Порошенко набрал во Львовской области. Там за него проголосовали 63% избирателей, а за Зеленского - 34%.

Меньше всего за Петра Порошенко проголосовали в Луганской области - всего 8% избирателей. В Одесской и Днепропетровской областях он набрал по 10% голосов.

Напомним, что первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По итогам голосования, во второй тур вышли Петр Порошенко с 15,95% голосов избирателей и Владимир Зеленский с 30,24% голосов.

Перед вторым туром кандидаты сдавали анализы, почти две недели договаривались о проведение дебатов, и в итоге встреча состоялась на НСК "Олимпийский".