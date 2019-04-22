Украина Страстная неделя: Как встретить один из главных православных праздников - традиции, запреты

2019-04-22 14:16 123

Сегодня начинается седьмая и последняя седмица Великого поста, предшествующая одному из главнейших церковных праздников – Светлому Христову Воскресению. Суть предстоящих дней в том, что православный христианин должен посвятить себя последним приготовлениям к Пасхе. Каждый из дней особенный, со своими суровыми правилами и уникальными традициями.

Понедельник, 22 апреля

В этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета - о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, как прообраз страдающего Иисуса Христа, а также евангельское повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы (инжира), символизирующей душу, не приносящую духовных плодов — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Кроме того, служится молебен, дающий начало церковному чину мироварения.

Миро - это смесь 50 веществ на основе оливкового масла, трав и смол. Оно считается святыней, хранится в алтаре и используется в таинстве Миропомазания. Готовится только раз в году - с понедельника по среду Страстной недели, в четверг освящается.

С Великого понедельника пост становится более строгим: можно есть сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Однако рекомендуется это делать только раз в сутки – вечером.

Помимо души, люди пытаются посвятить этот день завершению работ по дому – покрасить, подбелить, отремонтировать, убрать.

Вторник, 23 апреля

В Великий вторник в церквях вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также притчи, произнесенные им в Иерусалимском храме: о дани кесарю и о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира, о десяти девах и талантах. Соответственно разрешено в меру поучать других.

Меню, как и в предыдущий день - сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Их желательно кушать также только вечером.

В этот день принято заканчивать штопку, стирку и глажку одежды.

Кроме того, уже можно потихоньку продумывать праздничный стол, выбирать скатерть, которой его накроют, и рушник, с которым пойдут на Пасхальную службу.

Среда, 24 апреля

В Великую среду христиане со скорбью вспоминают решение Иуды Искариота о предательстве своего Учителя за 30 сребреников, а также грешницу, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила Его таким образом к погребению.

Кушают сырые овощи и фрукты, хлеб, а также холодную сырую пищу без масла.

В этот день из дома выносили последний мусор, подготавливали яйца и все необходимое для их окрашивания. По поверью, яйца, купленные в этот день, долго не испортятся и идеально окрасятся.

Четверг, 25 апреля

В народе его называют Чистым четвергом. Люди до сих пор верят, что вода в этот день обладает целебными свойствами, поэтому особое внимание уделяют купанию, якобы оно вместе с молитвой помогает сберечь здоровье на целый год.

В церкви же вспоминают четыре события: Тайную вечерю, омовение Христом ног ученикам, молитву Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Пришедшие в храм стоят с зажженными свечами, которые по традиции стараются не гасить до возвращения домой. Затем свечу нужно сохранить, она, по поверьям, поможет защитить дом от пожаров на протяжении года.

Также в этот день принято причащаться, класть на стол хлеб и освященную соль.

Кушать разрешается горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день.

Кроме того, в чистый четверг начинают красить яйца и печь куличи (паски). Перед замесом теста обязательно нужно помолиться, очистить душу и пространство вокруг, иначе пасхальные куличи могут не получиться.

Также в этот день считается, что души праведников возвращаются на землю, чтобы справить "Мертвецкую Пасху". Поэтому ночью могут привидится умершие.

Пятница, 26 апреля

В народе ее называют Страстной пятницей. Дело в том, что во время богослужения в этот день вспоминают суд, распятие и крестную смерть Иисуса Христа. В частности, на утрене читаются 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, а на вечерне выносится плащаница и поется Канон о распятии Господа и "На плач Пресвятой Богородицы".

Чтобы верующие более прониклись страданиями Христа, в Великую пятницу принято не вкушать вообще никакой пищи.

Также нельзя делать ничего по дому и отвлекаться на любые вещи, которые могут вывести человека из траура. В народе поговаривают, "тот, кто смеется в пятницу, проплачет целый год".

Суббота, 27 апреля

Этот день считается днем покоя. В церкви вспоминают о погребении Иисуса Христа, пребывании Его тела во гробе, сошествии Его души в Ад и победе там над смертью.

Есть позволяется горячую растительную пищу без масла, но один раз в день.

Великая суббота является самым хлопотным днем для хозяек - в этот день готовят все для пасхального застолья, а также завершают печь куличи и красить яйца.

Вечером проходит Святая литургия, после которой объявляют благую весть о Воскресении Христовом и освящают пасхальную корзину.

В субботу в Иерусалиме также сходит благодатный огонь.

Воскресенье, 28 апреля

По окончании Великого поста, когда душа и тело готовы принять радость Спасения, приходит Великое воскресенье - День Пасхи.

В этот день снимаются все ограничения. И не только в еде. Людям вновь дозволяется веселье – песни, пляски, проведение свадеб и венчания.