Политика ГПУ выписала повестки Гонтаревой, Ложкину и другим чиновникам из окружения Порошенко

2019-04-22 19:00 198

 

Генеральная прокуратура вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву. Повестки для них уже размещены на сайте ГПУ.

Каждого из них вызывают "в качестве подозреваемого". В документах указан номер уголовного производства, в которых фигурируют представители президентского окружения.

Речь идет о деле беглого олигарха Сергея Курченко, подозреваемого в масштабных хищениях. Подозрение Гонтаревой касается хищения и содействия преступникам, Филатову и Ложкину — легализации незаконных доходов и содействия.

Всех троих вызывают на 23 и 25 апреля. На документах указано, что они были подписаны 18 апреля.

К слову, ранее в прокуратуре говорили, что подозрения для окружения президента Петра Порошенко были составлены незаконно, а доказательств преступлений Гонтаревой, Ложкина и Филатова у следствия нет.

На сайте ГПУ также опубликованы аналогичные повестки для экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко.

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