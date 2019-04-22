Украина Выходные в мае 2019: сколько будут отдыхать украинцы на праздники

2019-04-22 21:30 420

В мае 2019 года украинцев ждет два дополнительных выходных на День труда и День победы. Согласно календарю выходных на этот год, украинцев ждут 13 официальных выходных в течение года. Всего количество рабочих дней в мае составляет 22 дня.

Выходные дни в мае 2019 года в Украине: 1 мая – День труда (среда) 9 мая – День Победы (четверг). Кроме того, рабочий день 8 мая в госучреждениях будет сокращен на 1 час.

Суббота, 11 мая – будет рабочим днем. Украинцы будут отрабатывать перенесенный накануне вторник 30 апреля по рекомендации Кабмина Украины. Но этот рабочий день также будет укороченным на 1 час. Официальных государственных праздников и выходных дней в конце весны будет 9.