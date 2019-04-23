Украина Стало известно, когда экс-губернатор и олигарх Коломойский вернется в Украину

2019-04-24 08:12 297

Экс-губернатор Днепропетровской области и миллиардер Игорь Коломойский готов вернуться в Украину только после того, как будут официально объявлены результаты выборов президента. 

"Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов", − заявил он в комментарии изданию Левый берег .

Ранее Коломойский заявил, что у него "человеческие отношения" с Владимиром Зеленским, который одержал победу на выборах президента Украины.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. По итогам обработки 99% протоколов за Зеленского проголосовали 73,21% избирателей.

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