Политика Гройсман признался, что звонил Зеленскому и до осени в отставку не уйдет

2019-04-23 09:40 78

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о телефонном звонке Владимиру Зеленскому, который он сделал для того, чтобы поздравить комика с победой на выборах. 

"Я поблагодарил Петра Порошенко вчера, и, конечно, я имел телефонный разговор с новым президентом, избранным президентом Владимиром Зеленским", - сказал премьер в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Также он подчеркнул, что вызовы стоят достаточно серьезные и нужно все сделать для того, чтобы их преодолеть.

Ранее Гройсман заявлял, что никогда не скрывал намерения принимать участие в парламентской кампании, потому что считает, что еще очень много нужно сделать.

Также премьер-министр говорил, что не собирается в отставку до выборов Верховной Рады, запланированных на 27 октября текущего года.

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