Политика "Оружие выбора": Трамп судится с Сенатом, чтобы не отчитываться о личных финансах

2019-04-23 15:46 177

Американский лидер Дональд Трамп подал иск, чтобы помешать законодателям США получить его финансовые отчеты.

"Целью иска является заблокировать повестку в суд, выданную председателем комиссии Сената по надзору, демократом, для получения информации о личных и деловых финансах Трампа", - сообщает Reuters.

При этом утверждается, что демократы начали "всеобщую политическую войну" с Трампом с повестками в суд в качестве своего "оружия выбора".

Своей повесткой комитет запрашивает документы за 8 лет у Mazars USA, бухгалтерской фирмы, услугами которой долгое время пользовался Трамп для подготовки финансовой отчетности.

Речь идет о документах, касающихся самого Трампа, нескольких принадлежащих ему бизнес-структур, обслуживающих его адвокатов и Trump Organization, отмечается в судебных документах.

Элайджа Каммингс, председатель комитета по надзору палаты представителей, выдал повестку президентскому бухгалтеру после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн в феврале дал Конгрессу свидетельские показания о том, что Трамп исказил данные о его капиталах.

"Повестка председателя комитета по надзору палаты представителей Каммингса недействительна и неосуществима, потому что у нее нет законной законодательной цели", - заявили адвокаты Трампа.

Они утверждают, что данный документ превышает конституционные пределы полномочий Конгресса проводить расследования.

Адвокаты Трампа считают, что цель документа - раскрыть личную финансовую информацию истцов ради разоблачения, поскольку есть надежды, что будет обнаружено то, что демократы могут использовать в качестве политического инструмента против президента сейчас и на выборах 2020 года.