Политика ЦИК обработал почти 100% протоколов - сколько миллионов украинцев поддержали каждого из кандидатов

2019-04-23 10:13 258

Центральная избирательная комиссия обработала 99,87% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины.

По данным на сайте ЦИК, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,23% избирателей (13 млн 524 тыс. 027 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 516 тыс. 354 человека).

В данный момент уже подсчитаны 18 миллионов 467 тысяч 783 голоса избирателей.

Подсчет голосов завершен в большинстве регионов, наименьший процент обработки бюллетеней отмечается в Черновицкой области - там обработано только 97,87% данных.

Накануне ЦИК уже начал получать оригиналы протоколов о результатах голосования, первые документы с мокрыми печатями поступили из 11 избирательных округов.

Официальные результаты выборов Центризбирком должен объявить до 1 мая.