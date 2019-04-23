Политика После года под стражей Савченко пришла в Раду и даже подала законопроект

2019-04-23 11:14 252

Сегодня находившаяся более года под стражей внефракционный нардеп Надежда Савченко пришла в Верховную Раду.

Как сообщает движение Честно в Тwitter, она отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив, что "обязательно будет брифинг.

При этом один из операторов подскочил прямо под ноги нардепу, поэтому она чуть не сбила его.

"Я хочу очень вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас травмировались. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками!", - сказала Савченко.

Кроме того, Савченко заявила, что будет участвовать в парламентских выборах нынешней осенью.

Напомним, прошедшая в парламент первым номером в списке партии Юлии Тимошенко Савченко находилась под арестом с марта прошлого года. 15 апреля Броварской суд не стал продлевать ей меру пресечения. Нардеп уже успела зарегистрировать первый законопроект об изменении закона О выборах народных депутатов.

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документ На президента Порошенко подал в суд судья Окружного админсуда Киева 2019-04-23 11:42 159
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