Украина Сохранить номер при смене оператора связи станет возможным

2019-04-23 22:00 225

 

В Украине с 1 мая запускается услуга, в рамках которой абонент может сменить мобильного оператора с сохранением своего номера.

Сообщается, что крупнейшие мобильные операторы готовы к запуску услуги MNP с 1 мая. В частности, "Киевстар" уже подготовил свои системе к работе с данной услугой. В то же время в компании не исключают перебои в работе переноса номеров на первых порах. Также в "Киевстаре" подчеркнули, что за перенос номера не будет взиматься дополнительная плата, а также рассчитывают на невысокий переток абонентов.

Vodafone Украина на сегодня продолжает межоператорское тестирование в рамках запуска новой услуги. Кроме того, оператор уже запустил на своем сайте сервис, на котором можно подать заявку на перенос номера.

Третий оператор lifecell заверяет, что до 1 мая будет готово все, чтобы абоненты могли свободно выбирать оператора и не зависеть от номера.

Напомним, в Украинском центре радиочастот обещали, что услуга MNP заработает еще в 2017 году.

Ранее также сообщалось, что мобильные операторы планируют отказаться от пакетов с безлимитным интернетом.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Россия массированно вторгнется в Украину, если президентом станет Зеленский, – эксперт

2019-04-11 21:51 18855

фото В Австралии разрешили использовать смайлы в автономерах - цена вопроса $300

2019-03-29 23:38 2697

Украина решила сохранить транзит российского газа

2019-03-21 18:00 1026

Евробляхам перебивают номера и продают: вернулась старая схема

2019-03-20 18:30 1107

Еще новости в разделе "Украина"

Сохранить номер при смене оператора связи станет возможным

2019-04-23 22:00 225

На Пасху в Украине до 24 градусов тепла

2019-04-23 20:30 216

В Киеве начали отключать горячую воду

2019-04-23 19:30 273

В Госпогранслужбе ответили Саакашвили - до 2021 года въезд в Украину запрещен

2019-04-23 14:45 384
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Сохранить номер при смене оператора связи станет возможным 2019-04-23 22:00 225
На Пасху в Украине до 24 градусов тепла 2019-04-23 20:30 216
В Киеве начали отключать горячую воду 2019-04-23 19:30 273
В Госпогранслужбе ответили Саакашвили - до 2021 года въезд в Украину запрещен 2019-04-23 14:45 384

Лента

22:00 Сохранить номер при смене оператора связи станет возможным
21:30 Путин устроит Зеленскому проверку на прочность: эксперт раскрыл план России
21:00 Динамо — Шахтер: озвучен неожиданный прогноз на принципиальный поединок
20:30 На Пасху в Украине до 24 градусов тепла
20:00 Офтальмолог рассказал, какого цвета должны быть линзы в солнцезащитных очках
19:30 В Киеве начали отключать горячую воду
19:00 Хищения в оборонке: в НАБУ заявили о завершении служебного расследования
18:30 "Есть риски": эксперт объяснил, что будет с ценой на газ после 1 мая
18:00 В Раде собирают подписи за отставку Парубия
17:30 У Зеленского обещают наказать причастных к махинациям в оборонке