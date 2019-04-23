Политика Хищения в оборонке: в НАБУ заявили о завершении служебного расследования

2019-04-23 19:00 213

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело служебное расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурируют в расследовании журналистов о схемах в оборонном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В Бюро отметили, что начали служебное расследование за неделю до публикации сюжета журналистов. Во время следствия директор НАБУ Артем Сытник отстранил от должностных обязанностей руководителя Головного подразделения детективов и двух детективов этого подразделения.

Также в НАБУ отметили, что Сытник ознакомился с результатами расследования еще 15 апреля. После этого материалы расследования направили в Дисциплинарную комиссию.

"Итак, заключение и материалы служебного расследования предоставлено Дисциплинарной комиссии. И уже эта комиссия после изучения этих документов, определит, есть ли в действиях сотрудника НАБУ состав дисциплинарного проступка", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, служебное расследование проводили пять детективов, которые провели 23 опроса. В рамках расследовани детективы проверяли: