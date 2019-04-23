Мир В Крыму заявили об отключении российского энергомоста

2019-04-23 17:00 120

Оккупированный Крым на два дня отключит российский энергомост из Краснодарского края РФ, чтобы в "изолированном режиме" испытать энергосистему аннексированного полуострова. Об этом сообщается на сайте подконтрольного РФ "Крымэнерго".

"23-24 апреля Крымская энергосистема будет испытана работой в изолированном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это будет происходить в период с 8:00 до 22:00.

"Меры выполняются с целью проверки работы Крымской энергосистемы в изолированном режиме при работе объектов собственной генерации полуострова - Таврической и Балаклавской ТЭС", - добавили в компании.