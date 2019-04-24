Украина Бывший непрезидент Янукович захотел вернуться в украинскую тюрьму

2019-04-24 09:13 285

Заочно приговоренный к тюремному сроку за госизмену беглый непрезидент Янукович хочет вернуться в Украину после прихода к власти Владимира Зеленского. Об этом сообщил один из его адвокатов.

Как заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в интервью CМИ, бывшие непрезидент намерен добиться снятия всех обвинений, выдвинутых против него в Украине, а также обжалует уже вынесенный приговор.

"На территории Российской Федерации Виктор Янукович пребывает временно и вынужденно. И защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер. Мы хотим, чтобы реальные виновники тех событий (2014 года. - ред.) понесли наказание", - добавил Сердюк.

Напомним, ранее Янукович неожиданно поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах: "Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор".