Политика Порошенко начал мощную кадровую чистку в БПП и попросил министров бежать в отставку

2019-04-24 10:42 768

Проигравший выборы президент встретился с представителями своей политсилы и лояльными чиновниками. Около ста человек, включая премьера Гройсмана, главу фракции БПП в Раде Герасимова и генпрокурора Луценко, за закрытыми дверями долго обсуждали итоги провальной президентской кампании и перспективы на осенние парламентские выборы. 

Блок Петра Порошенко будет принимать участие в следующих парламентских выборах. Об этом рассказал глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов после встречи депутатов с Петром Порошенко.

По данным РБК-Украина, встреча длилась около полутора часов. На ней присутствовали отдельные члены Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом. Всего было около 100 человек. В конце заседания пришел генеральный прокурор Юрий Луценко.

"На заседании фракции обсуждались итоги президентской кампании. Будут сделаны кадровые изменения в партийной структуре. Мы идем на парламентские выборы", – сказал Герасимов.

По его словам, сейчас команда "анализирует те ошибки, которые были совершены во время кампании". Отныне отбор кандидатов от БПП на парламентские выборы будет основан на праймериз.

Присутствующие на встрече также рассказали, что выступление Порошенко было посвящено будущему его команды и партии. В частности, он заявил, что сразу после инаугурации президента Владимира Зеленского будет проведен партийный съезд БПП, на котором партия будет переформатирована.

Во время встречи был поднят вопрос об изменении избирательной системы следующих парламентских выборов. Кроме того, Порошенко обратился к министрам и попросил их не писать заявления об отставке.

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