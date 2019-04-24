Политика Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ

2019-04-24 18:30 276

 

Кабинет министров принял решение о выходе Украины еще из двух соглашений в рамках Содружества независимых государств.

Первое соглашение касается обеспечения сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны. Второе - методологического сопоставления и создания общей статистической базы Экономического союза СНГ.

По мнению украинского правительства, соглашение о сохранении межгосударственных секретов о советских изобретениях является устаревшим. Также уже отсутствуют правовые отношения в этом поле.

При этом отмечается, что поскольку Украина переходит на стандарты Евросоюза и с ним подписана ассоциация, то украинские власти выходят из всех договоров с СНГ.

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