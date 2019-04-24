Политика Песков объяснил, как Путин будет строить отношения с Зеленским

2019-04-24 20:00 219

Президент Российской Федерации Владимир Путин начнет выстраивать отношения Москвы и Кивеа после заявлений и действий нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий (Зеленского, - ред.) будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины… Мы уже говорили о том, что пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений ", - отметил российский чиновник.

Он также объяснил, как будут строиться отношения, если слова и действия Зеленского не устроят Москву.

"На языке дипломатов это называется "эвентуальные рассуждения. Они вряд ли уместны, тем более в такой чувствительной сфере, как российско-украинские отношения", - заявил Песков.