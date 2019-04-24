Политика "Ждем с нетерпением". Луценко рассказал, что будет с Януковичем в Украине

2019-04-24 17:00 99

 

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что правоохранители готовы встретить экс-президента Виктора Януковича в Украине с судебным приговором и обвинению в организации расстрелов евромайданивцив в 2014 году. Об этом Луценко сообщает 24 апреля на своей странице в Facebook .

"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готов обвинительный акт по организации расстрелов Майдана", - пишет Луценко.

Юрий говорит, что Верховная Рада дважды не проголосовал за продление права заочного судопроизводства. "Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", - подытожил прокурор.

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