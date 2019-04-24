Политика В Еврокомиссии заявили о возможности встречи лидеров ЕС с Зеленским

2019-04-24 18:00 246

В Европейской комиссии заявили о возможности проведения встречи лидеров Европейского Союза с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель представителя Еврокомиссии Александр Винтерштейн в среду на брифинге в Брюсселе.

"У меня нет никаких определенных дат. Команды общаются между собой, и как только появится возможность, я уверен, что будет возможность встретиться", - сказал он.

Ранее лидеры ЕС Туск и Юнкер написали Зеленскому письмо с поздравлениями.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вслед за Меркель и Столтенбергом пригласила Зеленского в гости.