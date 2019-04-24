Политика В Еврокомиссии заявили о возможности встречи лидеров ЕС с Зеленским

2019-04-24 18:00 246

 

В Европейской комиссии заявили о возможности проведения встречи лидеров Европейского Союза с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель представителя Еврокомиссии Александр Винтерштейн в среду на брифинге в Брюсселе.

"У меня нет никаких определенных дат. Команды общаются между собой, и как только появится возможность, я уверен, что будет возможность встретиться", - сказал он.

Ранее лидеры ЕС Туск и Юнкер написали Зеленскому письмо с поздравлениями.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вслед за Меркель и Столтенбергом пригласила Зеленского в гости.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Песков объяснил, как Путин будет строить отношения с Зеленским

2019-04-24 20:00 225

Вице-президент США заявил, что будет работать с Администрацией Зеленского

2019-04-24 15:45 291

фото Вагончик тронулся: Ким Чен Ын погнал в российский Владивосток личный бронепоезд

2019-04-24 11:43 423

Бывший непрезидент Янукович захотел вернуться в украинскую тюрьму

2019-04-24 09:13 639

Еще новости в разделе "Политика"

Украина обратилась в Совбез ООН в отношении российских паспортов на Донбассе

2019-04-24 22:00 66

В парламенте Великобритании проходят дебаты по Украине

2019-04-24 21:00 156

Порошенко отреагировал на указ Путина по паспортам

2019-04-24 20:30 183

Песков объяснил, как Путин будет строить отношения с Зеленским

2019-04-24 20:00 225
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Украина обратилась в Совбез ООН в отношении российских паспортов на Донбассе 2019-04-24 22:00 66
В парламенте Великобритании проходят дебаты по Украине 2019-04-24 21:00 156
Порошенко отреагировал на указ Путина по паспортам 2019-04-24 20:30 183
Песков объяснил, как Путин будет строить отношения с Зеленским 2019-04-24 20:00 225

Лента

22:00 Украина обратилась в Совбез ООН в отношении российских паспортов на Донбассе
21:30 ПриватБанк сделал важное заявление о Приват24: украинцы насторожились
21:00 В парламенте Великобритании проходят дебаты по Украине
20:30 Порошенко отреагировал на указ Путина по паспортам
20:00 Песков объяснил, как Путин будет строить отношения с Зеленским
19:30 Президент имеет право распустить Раду до 14 июня: судья дал разъяснения
19:00 В Украине появилась возможность получить автономера по почте
18:30 Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ
18:00 В Еврокомиссии заявили о возможности встречи лидеров ЕС с Зеленским
17:30 Стоимость оформления паспортов возрастет