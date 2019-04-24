Стоимость оформления паспортов возрастет

Кабинет министров одобрил повышение стоимости услуг по оформлению паспортов.
Цены вырастут с 1 июля текущего года.
Итак, действовать следующие расценки на услуги по оформлению документов:
Оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые:
• Не позднее чем через 20 рабочих дней - 126 гривен;
• Не позднее чем через 10 рабочих дней - 252 гривны.
Оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен загранпаспорта:
• Не позднее чем через 20 рабочих дней - 352 гривны;
• Не позднее, чем через 7 рабочих дней - 704 гривны;
• Не позднее чем через 3 рабочих дней - 704 гривны.
В среднем стоимость услуг вырастет на треть по сравнению с нынешней.