Украина Стоимость оформления паспортов возрастет

2019-04-24 17:30 84

Кабинет министров одобрил повышение стоимости услуг по оформлению паспортов.

Цены вырастут с 1 июля текущего года.

Итак, действовать следующие расценки на услуги по оформлению документов:

Оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые:

• Не позднее чем через 20 рабочих дней - 126 гривен;

• Не позднее чем через 10 рабочих дней - 252 гривны.

Оформление (в том числе взамен утраченного или похищенного) и обмен загранпаспорта:

• Не позднее чем через 20 рабочих дней - 352 гривны;

• Не позднее, чем через 7 рабочих дней - 704 гривны;

• Не позднее чем через 3 рабочих дней - 704 гривны.

В среднем стоимость услуг вырастет на треть по сравнению с нынешней.