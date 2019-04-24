Украина В Украине появилась возможность получить автономера по почте

2019-04-24 19:00 216

Получить номерной знак на автомобиль теперь можно полностью по почте, а заказать в онлайн-режиме. Об этом сообщили в Государственном агентстве по вопросам электронного управления в Facebook.

Отныне в онлайн-режиме можно будет заказать и оплатить изготовление конкретного ИНС, а получить готовый номерной знак в отделении почты.

"Стоимость услуги доставки почтой фиксированная - 500 грн", - отмечено в сообщении.

Кроме того, владельцам автомобилей доступны и другие услуги в электронном кабинете водителя. В частности, через кабинет пользователь получит информацию о его водительском удостоверении, транспортных средствах, владельцем которых он является, и административных правонарушениях, в которых он был виновником.

С помощью электронного кабинета водитель также сможет оплатить штрафы, зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД и МВД заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду.

По данным ведомства, за четыре месяца работы в системе зарегистрировались около 80 тысяч пользователей. За это время пользователи подали более 167 тысяч заявлений онлайн.