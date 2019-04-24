Политика Украина обратилась в Совбез ООН в отношении российских паспортов на Донбассе

2019-04-24 22:00 57

 

В среду, 24 апреля, Постоянное представительство Украины при ООН обратилось в Совет безопасности ООН по указу президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированной Донбассе.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на своей странице в Тwitter.

"По поручению Президента Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям", - написал он.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что российская власть собирается включить жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в категорию тех, кто сможет получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

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