Политика В парламенте Великобритании проходят дебаты по Украине

2019-04-24 21:00 150

Член парламента Великобритании от Консервативной партии Джон Уиттингдейл заверил в единодушной поддержке Украины в ходе аннексии Россией Крыма во время дебатов в Палате общин. Видео выступления политика опубликовало посольство Украины в Соединённом Королевстве.

“Я надеюсь, что эти дебаты и те, кто принимает в них участие, продемонстрируют, что в Палате общин Парламента Великобритании господствует единогласная поддержка Украины в вопросе незаконной окупации части её территории и агрессивных действий Российской Федерации”, — заявил он во время дебатов.

Кроме того, во время дебатов главный представитель британского внешнеполитического ведомства Алан Дункан заявил, что о нормализации отношений Великобританнии с Россией не может идти речи до тех пор, пока она уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщалось ранее, что посольство России решило раскритиковать поздравления Зеленскому от МИД Британии.