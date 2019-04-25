Украина Сегодня - Чистый Четверг: обычаи, традиции, приметы и главные запреты дня

2019-04-25 14:42 135

Четвертый день Страстной недели называется Чистым четвергом. В этот день в богослужениях упоминаются четыре важных события из жизни Спасителя: Тайная вечеря, омовение ног ученикам в знак глубокого смирения и любви к ним, молитва в Гефсиманском саду, измена Иуды. Пришедшие в храм стоят с зажженными свечами, которые по традиции стараются не гасить до возвращения домой. Затем свечу нужно сохранить: она, по поверьям, поможет защитить дом от пожаров на протяжении года.

К Чистому четвергу дом должен быть убран. Свечой, принесенной вечером из церкви, выжигали изображение креста на перекладине над входом в дом. Страстную свечу хранят до следующего Страстного четверга. Наряду с другой работой в этот день готовится соль для пасхального стола. Кроме того, в Чистый четверг начинают красить яйца и печь куличи (паски). Перед замесом теста обязательно нужно помолиться, очистить душу и пространство вокруг, иначе пасхальные куличи могут не получиться.

Поскольку этот день связан с очисткой тела, души и жилья от грязи, те, кто в Чистый четверг в доме грязь разводит, весь год будут жить в грязи и ссорах. Нельзя оставлять на ночь грязную посуду или белье - это плохой знак, которым можно привлечь болезни.

Также сегодня нельзя отдавать из дома ничего ценного, занимать деньги, потому что вместе с ценностями можно "отдать" и благополучие.

Приступать к приготовлению традиционных праздничных блюд нельзя до завершения уборки, также их запрещено пробовать до наступления Пасхи.

Народные приметы гласят: если в Чистый четверг дожди, весна тоже будет дождливой. Если с утра морозно, вся весна будет холодной, зима надолго задержится. Какая погода в Чистый четверг, такая же будет и на Вознесение (праздник, который отмечается на 40-й день Пасхи, также приходится на четверг).