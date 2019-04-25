Украина Дело Гандзюк: У Луценко пояснили, почему изменили подозрение Владиславу Мангеру

2019-04-25 13:41 183

У Луценко пояснили, почему изменили подозрение главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который является фигурантом по делу убийства Екатерины Гандзюк. По версии ГПУ, это произошло в связи с имеющимися у следствия основаниями.

Как заявил представитель ГПУ Андрей Лысенко, Мангеру изменено подозрение на статью "организация преступления" и "исполнитель преступления", "умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" УК Украины.

"Подозрение изменено, исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований", - отметил Лысенко в Facebook.

В связи с получением новых доказательств изменено подозрение еще пяти обвиняемым по этому делу - Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчук и Сергею Торбину. Им подозрение изменено на статью "совершение преступления группой лиц" УК.

"Еще одного фигуранта по делу Гандзюк Игоря Павловского Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей. Ход следствия согласуется с родными и адвокатами погибшей", - добавил представитель ГПУ.