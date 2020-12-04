Украина Сделка со следствием: Осужденный по делу Гандзюк Игорь Павловский вышел на свободу

2020-12-04 09:12 56

Осужденный за сокрытие убийства Екатерины Гандзюк Игорь Павловский вышел из-под стражи. Об этом заявил его адвокат Владимир Сергет, передает "Громадське".

Напомним, Игорь Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу в отношении предполагаемых заказчика и организатора преступления - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Он оставался под стражей по двум другим обвинениям: созданию преступной организации и угону авто. Срок его содержания под стражей истек 24 ноября.

Напомним, по делу об убийстве Гандзюк проходят ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский, который 20 января был задержан сотрудниками СБУ.

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