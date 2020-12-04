Украина Сделка со следствием: Осужденный по делу Гандзюк Игорь Павловский вышел на свободу

2020-12-04 09:12 56

Осужденный за сокрытие убийства Екатерины Гандзюк Игорь Павловский вышел из-под стражи. Об этом заявил его адвокат Владимир Сергет, передает "Громадське".

Напомним, Игорь Павловский заключил сделку со следствием и дал показания по делу в отношении предполагаемых заказчика и организатора преступления - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Он оставался под стражей по двум другим обвинениям: созданию преступной организации и угону авто. Срок его содержания под стражей истек 24 ноября.

Напомним, по делу об убийстве Гандзюк проходят ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский, который 20 января был задержан сотрудниками СБУ.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Подозреваемый в организации нападения на Гандзюк назвал имя заказчика убийства

2020-10-02 16:31 1410

Павловский признался в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк

2020-09-17 16:00 1266

Печерский суд вынес решение по аресту Мангера без права внесения залога

2020-06-19 09:12 1678

Дело Гандзюк: Сегодня Печерский райсуд Киева назначит меру пресечения Мангеру

2020-06-17 08:39 1477

Еще новости в разделе "Украина"

Предпринимателям выдадут по 8 тыс. грн компенсаций за карантин - принят новый законопроект

2020-12-04 13:14 70

Жесткий карантин в Украине введут в первых числах января - названы даты, причины и условия

2020-12-04 12:39 112

фото SaveФОП: Предприниматели перекрыли центр Киева и требуют отменить кассовые аппараты и карантин

2020-12-04 11:38 133

Что на самом деле думают украинцы о введении локдауна на новогодние праздники

2020-12-04 11:15 189
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Предпринимателям выдадут по 8 тыс. грн компенсаций за карантин - принят новый законопроект 2020-12-04 13:14 70
Жесткий карантин в Украине введут в первых числах января - названы даты, причины и условия 2020-12-04 12:39 112
фото SaveФОП: Предприниматели перекрыли центр Киева и требуют отменить кассовые аппараты и карантин 2020-12-04 11:38 133
Что на самом деле думают украинцы о введении локдауна на новогодние праздники 2020-12-04 11:15 189

Лента

13:42 Сколько будет стоить вакцинация украинцев от коронавируса - Минздрав озвучил цифры
13:14 Предпринимателям выдадут по 8 тыс. грн компенсаций за карантин - принят новый законопроект
12:39 Жесткий карантин в Украине введут в первых числах января - названы даты, причины и условия
12:16 Каким будет реальный курс доллара и евро в Украине на ближайшие дни
фото 11:38 SaveФОП: Предприниматели перекрыли центр Киева и требуют отменить кассовые аппараты и карантин
11:15 Что на самом деле думают украинцы о введении локдауна на новогодние праздники
10:37 Вспышка коронавируса в Украине: суточное число новых случаев Covid-19 превысило 15 тысяч
фото 10:11 Обама пояснил, почему на роль себя в биографическом фильме выбрал рэпера Дрейка
09:41 В Минздраве признались, чего ждали от карантина выходного дня и что получили в итоге
09:12 Сделка со следствием: Осужденный по делу Гандзюк Игорь Павловский вышел на свободу