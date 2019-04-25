Политика Украина сделала первый шаг к "промышленному безвизу" с ЕС

2019-04-25 18:30 291

 

В четверг, 25 апреля Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №10183 о "промышленном безвизе" с Европейским Союзом.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Поддержали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства ЕС в сфере технического регулирования" 261 депутат парламента.

После голосования депутаты пытались провести законопроект для голосования во втором чтении, но голосов для этого в зале не хватило.

Уточним, что принятие указанного закона является обязательным условием Европейского союза для старта процедуры оценки готовности Украины к подписанию Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА). Этот договор позволит признать стандарты качества проверок украинской продукции на европейском уровне, после чего Украина сможет ощутимо увеличить экспорт в европейские страны.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что "промышленный безвиз" будет возможно запустить в 2020 году, после подписания АСАА.

Как сообщал "Апостроф", подведя итоги 2018 года, украинские промышленники призвали ЕС принять решение об открытии рынков там, где Украина уже осуществила регуляторное приближение, в частности, заключить с Украиной Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА).

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