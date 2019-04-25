Политика Российские паспорта на Донбассе: Рада выступила с громким призывом к миру

2019-04-25 18:00 333

Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям, странам Европейского Союза, США и Канаде с призывом усилить санкции против Кремля из-за выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе.

Соответствующее решение парламентарии приняли на пленарном заседании в четверг, 25 апреля.

За обращение (проект постановления №10259) проголосовали 230 народных депутатов.

Отмечается, что Верховная Рада настоятельно призвала международное сообщество осудить "деструктивные действия РФ, которые грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, права человека и гражданина в Украине", консолидировать с Украиной усилия по противодействию агрессивным действиям России и принять меры по усилению международных санкций против РФ.

Помимо этого, нардепы также озвучили требование к российскому лидеру Владимиру Путину отменить свой указ об упрощенном порядке получения гражданства для жителей "Л/ДНР". В Раде подчеркнули, что таким образом Кремль в очередной раз сознательно и цинично нарушил основополагающие принципы международного права.

"Предыдущая практика противоправного использования Россией института гражданства на оккупированных территориях свидетельствует о ее принудительном и дискриминационном характере, она является инструментом совершения преступлений против человечности и влечет нарушение прав человека", – сказано в обращении.

По мнению парламентариев, цель России очевидна – дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине после выборов.

"Особую обеспокоенность парламента Украины вызывает тот факт, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии с обоснованием якобы защиты своих граждан, которые проживают за пределами РФ", – добавили в ВРУ.