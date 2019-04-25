Украина Беларусь опять начала поставлять бензин и дизтопливо в Украину

2019-04-25 21:00 183

 

Беларусь возобновила поставки светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, топливо для реактивных двигателей) в Украину и Польшу.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда в Беларуси".

"25 апреля начались отгрузки светлых нефтепродуктов в Украину в объемах, пропорциональных обязательствам, сформированным действующими контрактами", - передает издание со ссылкой на "Белорусскую нефтяную компанию" (БНК).

Также отмечается, что в адрес украинских покупателей БНК поставит 32 тыс. тонн дизельного топлива и 10 тыс. тонн бензина.

Также заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов отметил, что из-за получения некачественной нефти и остановки поставок на территорию Украины и Польши компания потеряла около 100 млн долларов.

Как сообщалось ранее, Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов в Украину.

Также в апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.

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