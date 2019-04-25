Политика Садовой намекнул, что готов стать премьером при Зеленском

2019-04-25 18:01 333

 

Лидер "Самопомощи", мэр Львова Андрей Садовой заявил, что готов работать на посту премьер-министра Украины. Но только если у него будет поддержка парламентского большинства, подчеркнул он.

"Работать я готов. Но я готов работать, имея легитимность. Если есть поддержка большинства в парламенте, ты можешь сделать многое. А когда ты приходишь и работаешь в оппозиции, то получается, что ты можешь предлагать идеи, но они не будут реализованы", — цитирует Delo.ua политика.

При этом Садовой отметил, что "Самопомощь" обязательно будет участовать в парламентских выборах осенью 2019 года и хотела бы увеличить количество своих мандатов в Верховной Раде. Но переговоров об объединении с другими политическими силами партия не ведет. Садовой подчеркнул, что каждая политическая партия в стране хотела бы быть правящей.

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