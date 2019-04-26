Курьезы фото Горгульи для Нотр-Дама печатают на 3D-принтере - используют золу сгоревшего Собора

2019-04-26 09:10 366

Крупная нидерландская компания предложила восстановить части собора Нотр-Дам, фактически используя его же останки. Так, на 3D-принтере и уже напечатали первую горгулью. Приемчательно, что в ее состав включена зола, оставшаяся после самого масштабного пожара в его восьмивековой истории.

"Используя обломки собора Нотр-Дам, мы предлагаем способ восстановления конструкций собора. Сочетая смесь известняка и золы, мы можем сделать часть реконструкции, совместив старые материалы с новыми технологиями производства, таким образом, уважая историю создания собора", - говорится в сообщении в Instagram Concr3de .

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля, тушили его почти всю ночь. В построенном 800 лдет назад здании обрушились шпиль и крыша.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен за пять лет. В то же время французские реставраторы оценили срок, необходимый для восстановления памятника, в 10-15 лет.

 

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