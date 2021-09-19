Коронавирус На Луну доставят флаг Украины, напечатанный на 3D-принтере из титана

2021-09-19 10:30

Украина в рамках миссии Spacebit доставит в марте 2022 года на Луну государственный флаг, напечатанный на 3D-принтере из титана.

Как сообщили в пресс-службе государственного концерна Укроборонпром, ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева, входящее в состав концерна, присоединилось к отечественной части космической миссии на Луну, которую реализует британская компания Spacebit в партнёрстве с предприятиями из разных стран мира.

В ходе миссии на Луну отправят спецоборудование для исследования почвы спутника Земли, испытания технологии отбора образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле. Сначала груз доставят к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем — к тёмному пятну Oceanus Procellarum на поверхности спутника.

Датчики, произведённые на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видеострим с поверхности. Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ.

«Символической станет доставка флага нашего государства, напечатанного на 3D-принтере из украинского титана. Во время его изготовления была использована специальная технология "зелёного", или безотходного производства», — сообщил основатель и исполнительный директор Spacebit Павел Танасюк.