Мир Для восстановления Нотр-Дама во Франции срезают 200-летние дубы

2021-03-29 21:00

 

Во французском регионе Луара начали срезать дубы возрастом более 200 лет, которые будут использоваться в реконструкции шпиля собора Парижской Богоматери, сообщает CNN.

По информации, деревья начали срезать в бывшем королевском лесу Берсе.

Как стало известно, первым из срубленных деревьев стал 230-летний дуб, посаженный еще во времена Французской революции. Всего планируется срезать 1000 дубов для восстановления деревянной решетки крыши и замены основания упавшего шпиля.

"Мы знаем, что это конец чего-то, но это также и начало", - сказала лесничий в 15-м поколении и ответственный за охрану и управление лесом Полин Делорд.

Также известно, что прошлым летом президент Франции Эммануэль Макрон отказался от идеи современной модернизации шпиля Нотр-Дама, что положило начало многомесячной охоте за идеальными дубами, способными удовлетворить строгие требования архитекторов. Всю зиму подходящие деревья искали с помощью дронов.

Деревья должны были быть прямыми, иметь диаметр 50-90 см и высоту 8-14 метров. Чтобы сохранить ценные свойства древесины, дубы нужно рубить не позднее конца марта, пока дерево имеет меньше соков, и затем сушить в течение 18 месяцев.

Отмечается, что работы по непосредственному восстановлению шпиля начнутся только в начале 2022 года. Все предыдущее время работы были сосредоточены на том, чтобы оценить ущерб от пожара и стабилизировать конструкцию, убрав расплавленные огнем леса.

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