Политика Трамп по-хамски отреагировал на решение Джо Байдена участвовать в выборах

2019-04-26 20:30 90

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение бывшего вице-президента Джо Байдена выставить свою кандидатуру на выборах президента 2020 года.

"Добро пожаловать в гонку, сонный Джо! Я надеюсь, что у тебя есть умственные способности - что давно ставится под сомнение - для того чтобы провести успешную кампанию на первичных выборах", - написал Трамп в Twitter.

В заключение Трамп заявил о готовности соперничать с Байденом на выборах президента.

СПРАВКА:

Джо Байден дважды был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме, до этого четыре десятилетия работал сенатором от штата Делавэр. Свои кандидатуры на пост президента США от Демократической партии уже представили 18 демократов. 76-летний Байден – наиболее опытный политик в этой гонке.

Старт предвыборной кампании будет дан в феврале 2020 года. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Крупный немецкий банк по требованию США передал данные о финансах Трампа

2019-04-25 15:16 552

Вице-президент США заявил, что будет работать с Администрацией Зеленского

2019-04-24 15:45 519

Экс-технолога Трампа и Януковича доставили в федеральную тюрьму строгого режима

2019-04-24 13:45 1026

"Оружие выбора": Трамп судится с Сенатом, чтобы не отчитываться о личных финансах

2019-04-23 15:46 552

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп по-хамски отреагировал на решение Джо Байдена участвовать в выборах

2019-04-26 20:30 90

Не договорились? Ким Чен Ын поломал планы РФ и спешно покинул Россию

2019-04-26 14:45 8247

КАРТА Напряжение растет: Силы ООС на Донбассе срочно приведены в полную боеготовность

2019-04-26 13:14 537

Moody's проанализировал главные риски Украины после инаугурации Зеленского

2019-04-26 08:24 534
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Трамп по-хамски отреагировал на решение Джо Байдена участвовать в выборах 2019-04-26 20:30 90
Не договорились? Ким Чен Ын поломал планы РФ и спешно покинул Россию 2019-04-26 14:45 8247
КАРТА Напряжение растет: Силы ООС на Донбассе срочно приведены в полную боеготовность 2019-04-26 13:14 537
Moody's проанализировал главные риски Украины после инаугурации Зеленского 2019-04-26 08:24 534

Лента

20:30 Трамп по-хамски отреагировал на решение Джо Байдена участвовать в выборах
19:32 Коломойский начал войну за ПриватБанк - олигарх подал уже пять новых исков в суд
18:29 Следом за Польшей отказалась прокачивать грузную российскую нефть Словакия
17:31 Экс-главу концерна Renault-Nissan-Mitsubishi японцы снова выпустили под залог
16:47 Вице-спикер Сыроид сорвала выступление депутата по поводу трагедии 2 мая в Одессе
16:28 Страстная пятница: приметы, обычаи, традиции, что сегодня можно и нельзя делать
15:36 Климкин назвал реальные причины увольнения Чрезвычайного Посла Украины в Молдове
14:45 Не договорились? Ким Чен Ын поломал планы РФ и спешно покинул Россию
фото 14:13 Каким может стать Нотр-Дам - самые смелые и небанальные проекты реконструкции Собора
13:42 Все о катастрофе на ЧАЭС: версии, загадки фото, видео, переговоры диспетчеров