Политика Трамп по-хамски отреагировал на решение Джо Байдена участвовать в выборах

2019-04-26 20:30 90

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение бывшего вице-президента Джо Байдена выставить свою кандидатуру на выборах президента 2020 года.

"Добро пожаловать в гонку, сонный Джо! Я надеюсь, что у тебя есть умственные способности - что давно ставится под сомнение - для того чтобы провести успешную кампанию на первичных выборах", - написал Трамп в Twitter.

В заключение Трамп заявил о готовности соперничать с Байденом на выборах президента.

СПРАВКА:

Джо Байден дважды был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме, до этого четыре десятилетия работал сенатором от штата Делавэр. Свои кандидатуры на пост президента США от Демократической партии уже представили 18 демократов. 76-летний Байден – наиболее опытный политик в этой гонке.

Старт предвыборной кампании будет дан в феврале 2020 года. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.