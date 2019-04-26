Украина Страстная пятница: в Киеве "заминировали" Верховную Раду, Кабмин, аэропорт и три ж/д вокзала

2019-04-26 11:31 210

26 апреля для столичных полицейских, саперов и спасателей началось совсем не с кофе. Сегодня в Киеве поступили массовые сообщения о минировании различных учреждений и объектов. На место направлены экстренные службы города, для проверки зданий и обеспечения безопасности.

Неизвестные сообщили о минировании следующих объектов: Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, Аэропорт Жуляны, Автовокзал центральный, Железнодорожный вокзал Центральный, Южный железнодорожный вокзал, Дарницкий железнодорожный вокзал.

Сейчас правоохранители проверяют помещения на наличие опасных предметов. Из зданий эвакуируют людей. Кто именно сообщает о бомбах и подробности инцидента будут выяснять правоохранители.

Сообщения о «минированиях» внесены в Единый реестр досудебных расследований — по статье 259 /"Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности"/ Уголовного кодекса Украины.

Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев предложил ужесточить уголовную ответственность за ложные минирования. Каждый раз на любой «заминированный адрес» выезжают все экстренные службы: патрульные, взрывотехники, медики, следственно-оперативная группа и пожарные. Из зданий эвакуируют персонал и посетителей, и взрывотехники обследуют каждый сантиметр территории, чтобы убедиться, что никаких взрывоопасных предметов в зданиях нет.





