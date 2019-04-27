Мир Макрон и Синдзо Абэ пообещали сохранить альянс Renault-Nissan

2019-04-27 14:00 333

Французский президент Эммануэль Макрон и японский премьер Синдзо Абэ, по результатам двусторонних переговоров, выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического альянса между компаниями Renault и Nissan.

Франция и Япония подчеркнули приверженность политике «особого партнерства», сложившегося между странами и основывающемся на экономическом и военном сотрудничестве.

Напомним, японский премьер Синдзо Абэ в настоящее время осуществляет международный тур по странам Европы и Америки, кульминацией которого станет официальный визит в Вашингтон. Франция является первым пунктом международного тура японского премьера.

Японский премьер в рамках данного тура согласовывает со своими основными союзниками приоритеты саммита «Группы 20», который запланирован в июне в Осаке.

Стратегический альянс между автомобильными компаниями Renault и Nissan, созданный в 1999 году, в нынешнем году отметит свое 20-летие. Но с прошлогоднего ноября после ареста в Токио бывшего «босса» альянса Карлоса Гона между французской и японской компаниями возникла напряженность. К настоящему времени Карлос Гон по-прежнему находится под арестом в японской тюрьме. Прокуратура Японии предъявила ему обвинения во множестве финансовых махинаций.

«Франция уважительно относится к судебной системе Японии. Но очень внимательно относится к соблюдению прав и свобод, а также гарантий личной неприкосновенности Карлоса Гона, являющегося французским гражданином», - подчеркнули в администрации французского президента.

«В отношении Карлоси Гона должны быть соблюдены гарантии презумпции невиновности, а также консульская защита», - подчеркнули в администрации Макрона.