Мир Макрон и Синдзо Абэ пообещали сохранить альянс Renault-Nissan

2019-04-27 14:00 333

 

Французский президент Эммануэль Макрон и японский премьер Синдзо Абэ, по результатам двусторонних переговоров, выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического альянса между компаниями Renault и Nissan.

Франция и Япония подчеркнули приверженность политике «особого партнерства», сложившегося между странами и основывающемся на экономическом и военном сотрудничестве.

Напомним, японский премьер Синдзо Абэ в настоящее время осуществляет международный тур по странам Европы и Америки, кульминацией которого станет официальный визит в Вашингтон. Франция является первым пунктом международного тура японского премьера.

Японский премьер в рамках данного тура согласовывает со своими основными союзниками приоритеты саммита «Группы 20», который запланирован в июне в Осаке.

Стратегический альянс между автомобильными компаниями Renault и Nissan, созданный в 1999 году, в нынешнем году отметит свое 20-летие. Но с прошлогоднего ноября после ареста в Токио бывшего «босса» альянса Карлоса Гона между французской и японской компаниями возникла напряженность. К настоящему времени Карлос Гон по-прежнему находится под арестом в японской тюрьме. Прокуратура Японии предъявила ему обвинения во множестве финансовых махинаций.
«Франция уважительно относится к судебной системе Японии. Но очень внимательно относится к соблюдению прав и свобод, а также гарантий личной неприкосновенности Карлоса Гона, являющегося французским гражданином», - подчеркнули в администрации французского президента.

«В отношении Карлоси Гона должны быть соблюдены гарантии презумпции невиновности, а также консульская защита», - подчеркнули в администрации Макрона.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Международный олимпийский комитет дает полмиллиона евро на ремонт Нотр-Дама

2019-04-20 20:10 1791

Макрон обратился к нации из-за пожара в Нотр-Дам-де-Пари - объявлен сбор денег

2019-04-16 12:43 1800

фото + видео Президент Франции с женой вошли в еще горящий Собор Парижской Богоматери

2019-04-16 10:14 828

Встреча Макрона с Зеленским: объяснили причину приглашения от президента Франции

2019-04-13 13:30 1518

Еще новости в разделе "Мир"

Макрон и Синдзо Абэ пообещали сохранить альянс Renault-Nissan

2019-04-27 14:00 333

Разведки США, Канады и Австралии не будут следить за Китаем при помощи Huawei

2019-04-27 13:00 252

В Новой Зеландии не видят связи между терактами в Крайстчерче и серией взрывов на Шри-Ланке

2019-04-27 12:30 228

Взрывы на Шри-Ланке совершили два брата

2019-04-27 12:00 297
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Макрон и Синдзо Абэ пообещали сохранить альянс Renault-Nissan 2019-04-27 14:00 333
Разведки США, Канады и Австралии не будут следить за Китаем при помощи Huawei 2019-04-27 13:00 252
В Новой Зеландии не видят связи между терактами в Крайстчерче и серией взрывов на Шри-Ланке 2019-04-27 12:30 228
Взрывы на Шри-Ланке совершили два брата 2019-04-27 12:00 297

Лента

15:00 Прогноз на субботу: в Украине тепло и дождливо
14:30 Гройсман раскрыл детали неформальной встречи с Зеленским
14:00 Макрон и Синдзо Абэ пообещали сохранить альянс Renault-Nissan
13:30 Телефонные террористы пригрозили взорвать Владимирский собор на Пасху
13:00 Разведки США, Канады и Австралии не будут следить за Китаем при помощи Huawei
12:30 В Новой Зеландии не видят связи между терактами в Крайстчерче и серией взрывов на Шри-Ланке
12:00 Взрывы на Шри-Ланке совершили два брата
11:30 Церкви на Пасху будут охранять 20 тысяч силовиков
11:00 Киев готовит санкции против РФ из-за паспортов
10:30 Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию