Украина Церкви на Пасху будут охранять 20 тысяч силовиков

2019-04-27 11:30 264

 

Правоохранители ожидают участие в праздничных мероприятиях около восьми миллионов верующих.

Безопасность в Украине на Пасху будет обеспечивать около 21 тысячи правоохранителей. Об этом рассказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба МВД.

"В рамках празднования Пасхи правоохранители ожидают проведения религиозных служб в более чем 16 тысячах религиозных сооружений. Таким образом, ожидается участие в этих мероприятиях около восьми миллионов верующих. К обеспечению общественной безопасности планируется привлечь около 21 тысячи правоохранителей, из которых 20 тысяч - полицейские", - говорится в сообщении.

По словам Фацевича, с 27 апреля на период празднования Пасхи, майских праздников и поминальных дней подразделения Нацполиции переходят на усиленный режим несения службы.

Органы полиции должны обеспечить обследование религиозных сооружений. Патрули также будут нести службу вблизи мест отдыха граждан, особенно у лесопарковых зон, чтобы не допустить пожаров.

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