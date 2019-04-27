Украина Телефонные террористы пригрозили взорвать Владимирский собор на Пасху

2019-04-27 13:30 303

В МВД отмечают, что после президентской избирательной кампании активизировались "телефонные минеры". Особенно много звонков поступает на спецлинию 102 о ложном минировании госучреждений.

Так, утром 27 апреля, с уличного телефона-автомата на спецлинию 102 позвонил некий гражданин и заявил, что на Пасху будет взорван Владимирский Собор на бульваре Шевченко в Киеве и еще ряд храмов в столице.

Сейчас на место выехали взрывотехники, чтобы провести осмотр одного из крупнейших соборов столицы. В полиции подозревают, что это ложное уведомление могло быть сделано кем-то из противников новой ПЦУ, так как Владимирский собор относится к ее церковной юрисдикции.