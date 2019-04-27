Украина В Украине приостановили выдачу заграничных паспортов и ID-карт

2019-04-28 00:01 423

В Украине от 27 апреля до 2 мая приостановили выдачу заграничных паспортов и ID-карт

Об этом сообщает госпредприятие "Документ".

"С 17:00 27.04.19 по 8:00 02.05.19 - все центры "Паспортный сервис" - на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.

Оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование - будет осуществляться в штатном режиме.