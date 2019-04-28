Политика Украинцы знают цену паспорту России – Зеленский

2019-04-28 12:30 297

Зеленский прокомментировал намерение Путина упростить процедуру получения паспортов для всех украинцев.

Новоизбранный президент Владимир Зеленского в Facebook прокомментировал слова лидера России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.



"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или прячась от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" – в Ростове или Магадане", – заявил Зеленский.



Новоизбранный президент отметил, что в Украине есть свобода слова, свободные СМИ и Интернет. "Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ", – подчеркнул Зеленский.



По его словам, украинцы – это "свободные люди в свободной стране, независимой, суверенной и неделимой, а гражданство Украины – это свобода, достоинство и честь".



"Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем – всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу", – резюмировал Зеленский.