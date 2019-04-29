Украина Названа невероятная цена аудита Укроборонпрома - 5 млн долларов

2019-04-29 09:12 129

Проведение аудита Укроборонпрома обойдется бюджету Украины в пять миллионов долларов.

Об этом сообщил замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, но уточнил, аудит компании необходимо провести, чтобы показать иностранным инвесторам, что Киев готов к сотрудничеству.

Также он рассказал, что госконцерн ликвидируют и заменят отдельным государственным органом с расширенными полномочиями.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который предусмотривает возможность ликвидации Укроборонпрома.

Напомним, согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз. Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе в СМИ называли экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Впоследствии он был уволен, но никакого наказания не понес.