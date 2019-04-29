Политика "Это очень хорошо". Путин похвалил Зеленского за намерение выдавать россиянам паспорта Украины

2019-04-29 18:00 63

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ему удастся договориться с Владимиром Зеленским, если речь будет идти о выдаче паспортов гражданам двух государств. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России оценил как "очень хорошо" слова Владимира Зеленского о том, что тот готов выдавать украинские паспорта всем россиянам. "Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас много общего", - отметил Путин. Он пояснил, что имел в виду сходство русского и украинского народов.

Напомним, лидер президентской гонки Владимир Зеленский заявлял, что отличие Украины от России состоит в том, что "мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет". Он отметил, что Украина "будет предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают больше всего".