Украина Уголь не поможет, запивать - водой. Советы об алкоголе от Супрун

2019-04-29 18:30 261

И.о. министра здравоохранения дала советы о том, какой алкоголь лучше выбирать и как его правильно пить

Безопасной дозы алкоголя – не существует, а если и пить, то следует придерживаться ряда правил. Об этом в своем Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в связи с праздничными и выходными днями у украинцев.

Супрун отмечает, что много закуски – не спасет от опьянения. Не поможет тут и активированный уголь.

"Если решили все-таки пить алкоголь – лучше выбирайте красное вино. В нем, в отличие от коктейлей или крепких напитков, есть хоть что-то полезное. А именно – вещество ресвератол, полезный для здоровья сердца и сосудов", - пишет и.о. министра.

Она также отмечает, что не следует забывать о воде. Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день может "сушить". Чтобы избежать этого – алкоголь следует запивать водой. Также Супрун напоминает, что не следует пить на голодный желудок и смешивать алкоголь с газированными напитками.