Украина Уголь не поможет, запивать - водой. Советы об алкоголе от Супрун

2019-04-29 18:30 261

 

И.о. министра здравоохранения дала советы о том, какой алкоголь лучше выбирать и как его правильно пить

Безопасной дозы алкоголя – не существует, а если и пить, то следует придерживаться ряда правил. Об этом в своем Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в связи с праздничными и выходными днями у украинцев.

Супрун отмечает, что много закуски – не спасет от опьянения. Не поможет тут и активированный уголь.

"Если решили все-таки пить алкоголь – лучше выбирайте красное вино. В нем, в отличие от коктейлей или крепких напитков, есть хоть что-то полезное. А именно – вещество ресвератол, полезный для здоровья сердца и сосудов", - пишет и.о. министра.

Она также отмечает, что не следует забывать о воде. Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день может "сушить". Чтобы избежать этого – алкоголь следует запивать водой. Также Супрун напоминает, что не следует пить на голодный желудок и смешивать алкоголь с газированными напитками.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Как отучить ребенка от смартфона и планшета - чем опасны гаджеты

2019-04-29 14:45 378

В СИЗО Симферополя медленно убивают крымско-татарских активистов

2019-04-29 09:40 441

В Киеве с 1 мая вода и тепло могут подорожать на 18-19%

2019-04-22 21:00 1437

Гройсман призвал снизить цены на горячую воду из-за уменьшения стоимости газа

2019-04-09 21:00 1032

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине рекродно подорожали овощи

2019-04-29 21:00 108

В Украине резко ужесточат наказание для пьяных за рулем: чего ожидать

2019-04-29 20:30 297

В Украине могут ввести уголовную ответственность за продажу лекарств без рецепта

2019-04-29 19:00 219

Уголь не поможет, запивать - водой. Советы об алкоголе от Супрун

2019-04-29 18:30 261
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине рекродно подорожали овощи 2019-04-29 21:00 108
В Украине резко ужесточат наказание для пьяных за рулем: чего ожидать 2019-04-29 20:30 297
В Украине могут ввести уголовную ответственность за продажу лекарств без рецепта 2019-04-29 19:00 219
Уголь не поможет, запивать - водой. Советы об алкоголе от Супрун 2019-04-29 18:30 261

Лента

21:30 Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара
21:00 В Украине рекродно подорожали овощи
20:30 В Украине резко ужесточат наказание для пьяных за рулем: чего ожидать
20:00 Порошенко прокомментировал вопросы раздачи гражданства иностранцам
19:30 Зеленский закончил отдыхать в Турции
19:00 В Украине могут ввести уголовную ответственность за продажу лекарств без рецепта
18:30 Уголь не поможет, запивать - водой. Советы об алкоголе от Супрун
18:00 "Это очень хорошо". Путин похвалил Зеленского за намерение выдавать россиянам паспорта Украины
17:30 Порошенко сказал, к чему может привести прямая встреча с Путиным
17:00 Кремль ответил на слова Зеленского по паспортам